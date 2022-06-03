«الرى» تحصر ممتلكاتها غير المستغلة فى «قبلى وبحرى»

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة فى البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف أنه يجرى حالياً حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات جميع الأصول الخاصة بالوزارة على المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضى غير المستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى والقبلى. وأشار «عبدالعاطى» إلى أنه تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيلها، وحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر ٥٢٦ جزيرة نيلية، و٣٧٣ مرسى نهرياً (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات، بإجمالى ٢٢ ألف مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، حيث تم إدخال بيانات نحو ١٣٤٠٠ مخالفة على الترع، وما يقرب من ٩٣ ألف تعدٍّ على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية نحو ٧٥٠٠ فدان.

ووجَّه الوزير بضرورة الاستمرار فى تطوير هذه التطبيقات المهمة، وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.