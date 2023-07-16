النائب علاء عابد: القيادة السياسية تسعى لتقديم الدعم التنموي إلى دول أفريقيا

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، تأكيد على تقديم مصر كافة الدعم لدول القارة الأفريقية للاتجاه إلى التحول الصناعي، علاوة على العمل على زيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصادية الأفريقية خاصة خلال رئاسة مصر للنبياد.

وأوضح عابد، في تصريحات، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم التنموي لدول أفريقيا، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لإزالة جميع العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

عابد: القيادة السياسية تعمل على النهوض بالعلاقات المصرية الأفريقية

وأكد أن القيادة السياسية تعمل على النهوض بالعلاقات المصرية الأفريقية ودفعها للأمام بشكل كبير على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى دور مصر الفعال في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الأفريقية من خلال إسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون يعمل على تسهيل التجارة الحرة بين الدول الإفريقية؛ بما يساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي.

وأشار نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن الرئيس السيسي دائما يحرص على إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة في مثل هذه الفعاليات لدعم التعاون بين مصر والدول الأفريقية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والناعة والزراعية والسياحية وغيرها.

عابد: الرئيس السيسي يسعى دائمًا لمناقشة جميع القضايا الأفريقية

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا إلى مناقشة جميع القضايا الأفريقية في مثل هذه الفعاليات بهدف دفع جهود الاندماج، وصون السلم والأمن، وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية.

وأشاد بمطالبة الرئيس السيسي، الرؤساء والقادة الأفارقة، بضرورة تكاتف جهود كافة الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب وتؤثر على قدراتهم في الاستمرار بالمسار التنموي للدول الإفريقية.