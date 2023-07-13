عمرو الفقي: القيادة السياسية حولت العلمين لأهم مدينة سياحية على البحر المتوسط

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، الذي ينطلق اليوم وحتى 26 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنّه سيعيد مصر إلى مكانتها على خريطة السياحة العالمية بمعدل استهداف مليون سائح.

جاء ذلك، خلال حوار عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع برنامج مانشيت الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة cbc، على هامش استعدادات مدينة العلمين للمهرجان العالمي.

تقديم مهرجان سنويا في العلمين الجديدة

وأكد عمرو الفقي أنّ القيادة السياسية ساعدت في تحويل العلمين إلى أهم مدينة سياحية على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنّ الشركة المتحدة تعمل على تنظيم مهرجان العلمين بكامل طاقتها وكوادرها؛ لحرصها على دعم الاقتصاد.

وأوضح أنّ هناك 40 شركة تعمل تحت مظلة الشركة المتحدة للاهتمام بثقافة ووعي المواطن الذي يعتبر الرهان الحقيقي لتقدم الدولة، وتطرق الحوار إلى إنجازات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها قناة الوثائقية، مؤكدًا أنّ القناة الوثائقية أهم حدث في 2023 إذ تعيد مشاهدة الماضي من زوايا حقيقية مختلفة.

وشدد عمرو الفقي على أنّ قناة القاهرة الإخبارية ضد التعصب والانحياز وتدير الملفات الدولية باحترافية شديدة، كونها تضم كوادر متميزة ومراسلين في جميع أنحاء العالم ومن المستحيل نشر خبر مغلوط.

الشركة المتحدة تقدم دراما مميزة

واختتم عمرو الفقي حواره مع الإعلامي جابر القرموطي قائلا: الشركة المتحدة تقدم دراما مميزة وأعادت الحياة للمسلسلات الدينية والتاريخية، فضلا عن أن الدولة تهدف إلى تقديم مهرجانين سنويًّا في العلمين والقاهرة لاستعادة مكانة مصر سياحيًّا وثقافيًّا.