رئيس هيئة الاستثمار: تأسيس الشركات سيكون في أقل من 24 ساعة

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الرخصة الواحدة تستغرق وقت في حدود 20 يوم عمل في حال اكتمال المستندات، مضيفا: «عملية تأسيس الشركات تتم خلال 48 ساعة، والطبيعى 24 ساعة، ومع التحول الرقمي سيكون أقل من ذلك إن شاء الله».

إرسال 3 مشروعات لمجلس الوزراء

وقال خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، إن المجلس الأعلى للاستثمار، وافق على تحديد مدى زمني لكل الموافقات بـ10 أيام عمل.

وأوضح «هيبة»، أن إصدار الرخصة الذهبية سيأخذ بعض الوقت، لأنه يتم عرضه على مجلس الوزراء، وتم إرسال 3 مشروعات لمجلس الوزراء، ونأمل دخولها في الاجتماع المقبل، مضيفا: «هذه الشركات محلية، وبينها شركات مملوكة لأجانب».