أيمن محسب: المشاركون في الحوار الوطني تفاءلوا بسبب قرارات «الأعلى للاستثمار»

قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إنّ المشاركين في الحوار الوطني شعروا بالتفاؤل بسبب قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، إذ كانت بمثابة إجابة سريعة لصوت المشاركين في لجان الاستثمار المحلي والأجنبي والصناعة.

القرارات الـ22 تستهدف التعامل مع البيروقراطية

وأضاف «محسب»، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»: «القرارات الـ22 تستهدف التعامل مع البيروقراطية التي يعاني المستثمرون منها، واليوم شهد اجتماعا بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل بشأن تعديل قانون الاستثمار».

استجابة سريعة من رئيس الوزراء

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني: «هذه الجلسة سيكون لها صدى كبير في الحوار الوطني؛ لأنها استجابة غير مسبوقة وسريعة من رئيس الوزراء».