نتیجة الثانویة العامة 2023.. النتائج مبشرة ونسبة النجاح في العربي تجاوزت 90%

يلتقط طلاب الثانوية العامة أنفاسهم عقب أداء الامتحانات قرابة شهر كامل، حيث يتنفسون الصعداء وينتظرون نتيجة الامتحانات، لتحديد مستقبلهم باختيارالكليات المناسبة، وفقا لما يحدده التنسيق، أو بحسب رغباتهم، لذا يترقبون طوال الوقت موعد إعلان نتیجة الثانویة العامة 2023.

وتكون نتیجة الثانویة العامة 2023 محل اهتمام الجميع دوما، لإلقاء نظره على المجاميع، التي حصل عليها الطلاب، ومقارنتها بالأعوام السابقة، لتحديد مستقبل الأجيال القادمة، بالنظر إلى معطيات الأمور التي يستنتجونها من مؤشرات النتيجة.

موعد إعلان نتیجة الثانویة العامة 2023

وفيما يتعلق بموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، في مطلع أغسطس، وزفّ شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بشرى سارة إلى الطلاب بشأن المواد الصعبة، ومنها مادة الكيمياء، مشيرا إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، حصلوا على الدرجة النهائية بها، وفقا لما تم تصحيحه من كراسات الإجابات، حسبما ذكر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير».

نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن نتیجة الثانویة العامة 2023 مبشرة، بالنظر إلى نتائج الامتحانات التي جرى تصحيحها حتى الآن، لافتا إلى أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في الغة العربية تجاوز 90%، كما تجاوز91% في اللغة الأجنبية الثانية، وحصل حوالي 1000 طالب على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء، من بين تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

إجراءات للتعامل مع صعوبة امتحان الكيمياء

وكانت وزارة التربية والتعلم اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع صعوبة امتحان الكيمياء، وجاءت على النحو التالي:

- مراجعة امتحان مادة الكيمياء ونموذج الإجابة من قبل لجنة خبراء، للتأكد من مواصفات ورقة امتحانية للضوابط.

- تحديد نقاط الصعوبة لكل سؤال، بعد التصحيح الإلكتروني.

- قد تلجأ الوزارة، إلى إلغاء الجزئيات الصعبة من الامتحان، وإعادة توزيع درجاتها على بقية إجابات الامتحان، ولكن حتى الآن لا يوجد قرار بذلك.

- من الممكن منح الطلاب الدرجة الكاملة إذا اتضح أن هناك سؤالا صعبا، ولم يتم الإجابة عنه من قبل جموع الطلاب.

- إعطاء كل طالب درجاته التي يستحقها خلال أعمال التصحيح.

- تصحيح جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.