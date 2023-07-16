كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023.. إليك رابط التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة أن اعتماد النتيجة وإعلان الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية سيكون أول أغسطس المقبل، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير على قدم وساق، وبدقة شديدة، حتى يحصل كل طالب على حقه، مشيرة إلى أن النتائج مبشرة في المواد التي جرى الانتهاء من تصحيحها حتى الآن.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وخصصت الوزارة رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي لشهادة الثانوية العامة بالدرجات كاملة عقب اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفق الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجه الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن.

- اكتب اسمك بشكل صحيح.

- اكتب رقم جلوسك ومراجعته جيدا.

- اكتب بريدك الإلكتروني الخاص بك.

اكتب رقم تليفونك.

اضغط على سجل.

- سيظهر لك نتيجة الثانوية العامة حال اعتمادها رسميا، ويعرف الطالب إذا ما كان ناجحا أم راسبا، أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب جميع الدرجات في المواد الدراسية والتي أدى فيها الطالب الامتحان.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. نسب النجاح

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، التي تجاوزت 90٪؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، مشيرا إلى أن نسبة النجاح في اللغة الثانية، التي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.