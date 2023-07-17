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«المرور» تحرر 1799 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
حملة مرورية _ صورة أرشيفية

حملة مرورية _ صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الموسعة بالطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية ومن بينها تجاوز السرعة المقررة وعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

1799 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتمكنت حملات الإدارة العامة للمرور من تحرير 1799 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 450 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

كما تم رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات