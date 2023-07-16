«إدارة المرور» تحرر 2382 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تواصل الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية حملاتها المكثفة على كل الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة ومخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تستعين الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع السيارات التي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.

ضبط 496 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

ورفعت حملات الإدارة العامة للمرور 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما ضبطت 496 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

تحرير 2382 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وحررت الحملات 2382 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.