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المكتب الإعلامي للنائب أحمد أبو هشيمة ينفي علاقته بالمدعو عبد الله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة المتحفظ على أمواله

كتب:

هانى حسن
12:20 م | الإثنين 17 يوليو 2023
النائب أحمد أبوهشيمة

النائب أحمد أبوهشيمة

نفى مصطفى الجمل الصحفي والمستشار الإعلامي للنائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، علاقة رجل الأعمال بالمدعو عبد الله محمد سعد أبوهشيمة، الصادر بحقه قرار التحفظ على الأموال ووقف نشاط شركاته.

وأكد الجمل، أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ليس له أي علاقة بالمدعو سالف الذكر ولا تربطه به أي صلة قرابة من قريب او بعيد.

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