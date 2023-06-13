تحت مظلة التحالف الوطني.. تعاون مشترك بين "حياة كريمة" و"أبو هشيمة الخير" و"الأورمان" لدعم الأولى بالرعاية ببني سويف

تحت مظلة التحالف الوطنى.. تعاون مشترك بين "حياة كريمة" و " أبو هشيمة الخير " و " الأورمان " للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالآ لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقآ, وتنفيذآ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت مؤسسة "حياة كريمة" بروتوكول تعاون مشترك مع كلآ من مؤسسة "أبو هشيمة الخير" و "جمعية الأورمان"،، وذلك بهدف بهدف تقديم ١٢٠٠ مشروع تمكين اقتصادي على مدار ٦ أشهر فى محافظة بنى سويف، بالإضافة لتقديم الدعم الغذائي، شهريا لنحو ٣٠٠٠ مستحق من الفئات الأولى بالرعاية. و توحيدآ للجهود و التكامل بين المؤسسات الثلاث

يأتى هذا البروتوكول الشامل لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجآ، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتخصيص ١٢٠٠ مشروع اقتصادى، ودعم غذائي بنحو ١٨ ألف كيلو من اللحوم، بالإضافة إلى توزيع ما يقرب من ١٨ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف خلال الفترة القادمة. يأتى هذا التعاون ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجآ بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة و الدعم للمستحقين، فضلا عن التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التى تعمل عليها المؤسسات داخل التحالف، والتى تستهدف تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وفتح مشروعات توفر فرص عمل مباشرة و غير مباشرة سعيآ لتوفير الحياة الكريمة.