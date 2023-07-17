أسعار الأسماك اليوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

تواصل أسعار الأسماك اليوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق ثباتها منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت الأسعار في يونيو الماضي بسبب انخفاض القوة الشرائية والاتجاه إلى شراء اللحوم الحمراء ولكن مع بداية يوليو الجاري استعادت الأسعار ثباتها مره أخري بحسب ما صرح به أحمد فوزي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وأضاف فوزي أنّ الأسواق المصرية غنية بجميع أنواع الأسماك، بسبب الوفرة الفترة الحالية، ودفء المياه، ما يساعد على زيادة المعروض، كما أنّ هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية.

أسعار السمك البلطي

وتابع أنّ أسعار الأسماك اليوم الاثنين 17-7-2023 في الأسواق تتراوح بين 64 و68 جنيها بالنسبة للسمك البلطي، ويتراوح سعر فيليه البلطي بين 40 و190 جنيها، وقشر البياض بين 75 و115 جنيها، فيما يتراوح سعر القراميط بين 20 و40 جنيها، والمكرونة السويسي بين 70 و100 جنيه، كما يتراوح سعر السبيط والكاليماري بين 190 و250 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وأوضح أنّ سعر الكابوريا يتراوح اليوم بين 40 و230 جنيها، والدنيس بين 110 و160 جنيها، فيما يتراوح سعر الجمبري بين 190 و250 جنيها، والبوري بين 85 و115 جنيها، كما يتراوح سعر سمك القاروص بين 60 و130 جنيها، والسردين بين 35 و75 جنيها.