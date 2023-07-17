استقرار سعر الريال السعودي الیوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك

سجل متوسط سعر صرف سعر الريال السعودي الیوم الاثنين 17-7-2023 في البنوك، نحو 8.22 للشراء، و8.24 للبيع، فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودى فى البنك المركزى المصرى

ووصل سعر الریال السعودي الیوم الاثنين 17-7-2023 في البنك المركزي المصري نحو 8.22 للشراء، و8.24 للبيع وفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

ووصل سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري الیوم الاثنين 17-7-2023 لنحو 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الریال السعودي في بنك مصر لنحو 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الریال السعودي في بنك البركة إلى 8.25 جنيه للبيع و8.03 جنيه للشراء، الیوم الاثنين 17-7-2023.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

واستقر سعر الریال السعودي في بنك الإسكندرية عند 8.24 جنيه للبيع و8.21 جنيه للشراء.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الریال السعودى في البنك التجارى الدولي الیوم الاثنين 17-7-2023 لنحو 8.25 جنيه للبيع و8.19 للشراء.