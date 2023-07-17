إجراء قرعة دوري مراكز الشباب في القليوبية بمشاركة 24 فريقا

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاثنين، فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة من قاعة الاجتماعات بالمديرية.

وكيل وزارة الشباب في حفل القرعة

وافتتح «الصبروط» حفل القرعة بتحية الحاضرين من رؤساء مجالس إدارة المراكز وممثلي الفرق المشاركة، ومديرى الإدارات الفرعية ومسؤولى الشباب بالادارة ، كما وجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإصراره على استمرار إقامة الدوري، وتوفير راع داعم للفرق المشاركة، لاستثمار طاقات الشباب، وإبراز الموهوبين منهم، وتسليط الضوء عليهم أمام أندية الدرجة الأولى.

تعديل شروط الدوري

وأضاف وكيل وزارة الشباب، أن إحدى شروط الدورى تم تعديلها، وعلى جميع المنظومة من هيئة إشراف ومدربين وحكم الالتزام التام بجميع ما ورد باللائحة، حتى لا يتسبب اللاعب في فقد حقوقه بجهله للقواعد، وشدد على ضرورة وجود سيارة إسعاف في كل مباراة، لمواجهة أي إصابات وسرعة إسعافها.

وأجريت القرعة بسحب رؤساء مجالس الإدارات لأرقام تأهل الفرق داخل المجموعات الأربع، والذى يشارك فيه 24 فريقا، منها 20 فريقا متأهلة من الإدارات الفرعية الثماني، و4 فرق الأولى في النسخة التاسعة، ثم عرض فيديو بالفرق الحاصل على لقب الدوري في النسخ السابقة، ولقطات من تصفيات الإدارات الفرعية، ثم استمع «الصبروط» لاستفسارات الحاضرين وأجاب عليها.