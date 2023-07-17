السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات والأجهزة لسنة «2023 - 2024»

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 114 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ 237 مليونا و145 ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 115 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ 184 مليارًا و171 مليونا و650 ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم 116 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ 81 مليارًا و573 مليونًا و95 ألف جنيه.

ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 117 لسنة 2023 بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ ثمانية عشر مليارا وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف جنيه.

ووقع كذلك قانون رقم 118 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2023 -2024 بمبلغ مليار و486 مليونًا و100 ألف جنيه.

ربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2023 -2024

كما وقع قانون رقم 119 لسنة 2023 بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ 785 مليون جنيه.

كذلك وقع الرئيس السيسي قانون رقم 120 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ 144 مليارًا و113 مليونا و38 ألف جنيه.

أيضًا وقع قانون رقم 121 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2023 -2024 بمبلغ 228 مليونا و240 ألف جنيه.

كما وقع قانون رقم 122 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2023 -2024 بمبلغ مليار و29 مليون جنيه.

وقانون رقم 123 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023 -2024، بمبلغ 373 مليون جنيه.

وقانون رقم 124 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023 -2024 بمبلغ 8 مليارات و219 مليون جنيه.

ونُشرت تلك القوانين في الجريدة الرسمية.