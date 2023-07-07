وكالة الفضاء المصرية: معنيون بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع واختبار الأقمار الصناعية

قال الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن القانون رقم 3 لسنة 2018 ينص على دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع ودمج واختبار الأقمار الصناعية.

صدقي: الأقمار الصناعية مهمة

وأضاف «صدقي»، في لقاء على برنامج «بصراحة»، المقدم من الإعلامية رانيا هاشم، المذاع على قناة «الحياة»، أن الأقمار الصناعية مهمة لدرجة أنها أصبحت ضرورة وليست رفاهية، حيث شدد على أن مصر من أوائل الدول التي تمتلك القنوات الفضائية، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية المصرية بحلول عام 2030.