عضو مبادرة «ابدأ»: نستهدف مساعدة 5 آلاف مصنع سنويا

أكدت دينا الدليل، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، استهداف مساعدة 5 آلاف مصنع سنويا من قبل مبادرة «ابدأ»، علاوة على توفير الدعم الفني وسبل التمويل المطلوبة للتطوير إلى جانب تقديم الاستشارات الاستثمارية، مشيرة إلى أن المبادرة تدرس وتخطط لتطوير المدارس الفنية من أجل تنشئة أجيال قادرة على العمل بمهارات صناعية جيدة، وذلك من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية وكافة الوزارات المعنية.

مساندة 497 مستثمرا جديدا لتنفيذ مشروعاتهم

وأضافت «الدليل»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»: «تلقينا 1700 طلب من مصانع متعثرة منذ انطلاق مبادرة ابدأ في أكتوبر 2022»، لافتة إلى أنه جرى دعم 789 مصنعا، فضلا عن مساندة 497 مستثمرا جديدا لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، متابعة أن مبادرة «ابدأ» توفر آليات التمويل المطلوبة من خلال عدة طرق متمثلة في: الدخول بنسب شراكة مع المستثمر أو توفير التمويل البنكي أو التواصل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدبير التمويل المطلوب للمصنع.

أهم أهداف مبادرة «ابدأ»

وتابعت، أن من أهم أهداف مبادرة «ابدأ» هي دمج المصانع غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أنه جرى توطين 23 صناعة كبرى خلال الفترة الماضية منذ انطلاق المبادرة، علاوة على مساعدة المصانع على التحول الرقمي وتطوير نظم إدارة الموارد لديها من أجل تخفيض التكاليف.