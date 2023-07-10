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خبير: «ابدأ» عملت على توطين 23 صناعة في مصر من خلال 64 مشروعا

كتب:

مريم جاد
07:56 م | الإثنين 10 يوليو 2023
خبير صناعي

خبير صناعي

قال كريم إسماعيل الخبير الصناعي، إن من أبرز محاور توطين الصناعة، مبادرة «ابدأ» التي كان هدفها توطين الصناعة المصرية، وتوفير مستلزمات الصناعة المحلية وعمل على توطين 23 صناعة بمصر من خلال 64 مشروعا رغم المعوقات، متابعًا أن هناك صناعات عديدة مهمة مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي لها نسبة كبيرة في الصادرات والقطاع الغذائي خاصًة الذي كان له طفرة بحجم الصادرات الذي زاد بنسبة 51 مليار دولار.

إسماعيل: تعلميات مهمة لتوطين الصناعة المصرية

وأضاف «إسماعيل» خلال مداخلة عبر برنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجى طاهر، أن هناك تعلميات مهمة لتوطين الصناعة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أن كل المنتجات المشتغلة والمشاركة لتطوير القرى والمدن تكون صناعة محلية ووطنية.

إسماعيل: البنية التحتية أساس الصناعات 

وتابع الخبير الصناعي حديثة لقناة «أكسترا نيوز»، بأن أساس الصناعات هو البنية التحتية المصرية من شبكة الطرق والنقل والموارد كل ذلك قام بعمل طفرة بتوطين الصناعة المصرية، قائلا: «إحنا جاهزين نعمل توطين للصناعة وعندنا المستلزمات اللازمة لذلك».

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بقلم مريم جاد