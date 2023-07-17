وزير الرياضة: لدينا خطط مستقبلية لتعزيز دور المنظمات الشبابية 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ملتقى القادة للفكر والثقافة والوعي تحت عنوان «رؤية الشباب وصناع القرار الاقتصادي»، الذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وذلك اليوم الاثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

صبحي: الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لديها العديد من الخطط المستقبلية لتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الشبابية في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتعمل على تعزيز دورهم في المجتمع، وتعتبر المنظمات والمؤسسات غير الحكومية شريكا مهما في تحقيق هذه الأهداف، وتنفيذ مشروعاتها بنجاح.

صبحي: وزارة الرياضة تحرص على تعزيز دورها لخدمة الشباب

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على التعاون مع المنظمات والمؤسسات لتعزيز دورها لخدمة الشباب المصري؛ لذا جرى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تدعيم قدراتها وتمكينها من تحقيق أهدافها لخدمة المجتمع، وتعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، وإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأثني وزير الشباب على فكرة الملتقى الذي يأتي انطلاقا من الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور الوطني الفاعل الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة القادة نحو الوصول إلى رؤية موحدة لأبناء الشعب المصري تجاه القضايا الملحة على الساحة.