نائبة برلمانية تكشف تفاصيل تعديلات قانون التعليم: تشجع على الابتكار

كشفت النائبة سكينة سلامة، تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأكدت «سلامة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة والقيادة السياسية على تشجيع الطلاب المبدعين في كل المجالات سواء في المجالات الرياضية أو العلمية أو الابتكارية وحرصها على دعمهم وتشجيعهم، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بالموهوبين والمخترعين.

الحافز الابتكاري

وأشارت إلى إضافة باب لـ قانون التعليم الصـادر برقـم /139 لسنة 1981 وتعديلاته، تحت اسم الحافز بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب على الإبداع سواء في المجال الرياضي أو العلمي وينقسم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول للحافز الرياضي والفصل الثاني للحافز الابتكاري.

تشجيع الطلاب على البحث والابتكار

وأوضحت أن الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون تضمنت ضرورة تشجيع جميع الطلاب على البحث والابتكار في مختلف المجالات وأن هذ الحافز سيكون له أثر كبير في نفوس الطلاب، وسوف يشجعهم على التفوق، خاصة وأن كثيرين من طلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية يكونون في أمس الحاجة إلى درجات تضاف لمجموعهم للالتحاق بالدراسة الجامعية التي يرغبون فيها.

كما تساهم في تشجيع أولياء أمور الطلاب وحثهم على تنمية مواهب أبناؤهم سواء كانت رياضية أو العلمية ونشر الثقافة العلمية في مجتمعنا من أجل نهضة أمتنا المصرية.