وزارة الشباب والرياضة: مبادرة «حدودنا نبضنا» تصل جنوب سيناء

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال)، تنفيذ مبادرة «حدودنا نبضنا» بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، بمحافظة جنوب سيناء.

تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال

وقالت وزارة الشباب في بيان اليوم، إنه سيجري تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، وسيجري إطلاق «مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي»، مع تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وأضاف البيان أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، وأسوان، إذ بدأ التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

المشاركه في التدريبات المقدمة من المبادرة بجنوب سيناء

وأوضح البيان أنه يمكن للشباب الراغب في المشاركه في التدريبات التي تقدمها المبادرة بمحافظة جنوب سيناء التسجيل من خلال الرابط التالي أو من خلال مديرية الشباب والرياضة.