«تحالف الخير فرحة في كل بيت».. التحالف الوطني وحَّد جهود العمل الأهلي ويساعد على تطوير حياة الأهالي في كل ربوع مصر (ملف خاص)

فى 13 مارس 2022، انطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كمظلة جامعة للمؤسسات والجمعيات الأهلية والتنموية فى مصر. استهدف التحالف منذ اللحظة الأولى توحيد وتنظيم جهود التنمية ومبادرات الخير من أجل وصولها إلى المستحقين بشكل علمى ومرتب.

خروج التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى النور أنهى سنوات من الفوضى والعشوائية التى عاناها المجتمع المدنى فى مصر، فبعض المبادرات كانت تذهب إلى قرى ولا تذهب إلى أخرى، وبعض أعمال الخير كانت تصل للبعض ولا تصل إلى الآخرين، فلم تكن هناك خريطة جغرافية ولا معلوماتية لتنظيم العمل التنموى والخيرى فى مصر. مع عام 2022 الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عاماً للمجتمع المدنى، اتجهت الجهود إلى إنهاء المشهد السابق، وبدء مشهد جديد منظم ومرتب ويخضع لمعايير علمية بهدف استغلال كافة الطاقات وتحقيق العدالة فى توزيع الخير على جميع المستحقين، مَن فى جنوب مصر ومن فى شمالها، ومَن فى شرقها أو غربها، يد الخير والتنمية طالت الجميع لأول مرة. تنوعت الخدمات التى قدمها التحالف الوطنى، فلم تقتصر على تعويضات أو مساعدات نقدية، لكنها امتدت لتشمل كل جوانب التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجاً، فانطلقت العديد من المبادرات التى استهدفت إطلاق مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب الأيدى العاملة على المهن والحرف، ورفع مستوى الوعى بالقضايا الأسرية والمجتمعية المختلفة، وتطوير القرى الفقيرة بهدف تحسين حياة الأهالى ومستوى معيشتهم. لم يعمل التحالف الوطنى فى جزيرة منعزلة عن الدور الرسمى للحكومة، بل قدم نموذجاً فريداً وجديداً فى التعاون الإيجابى بين المجتمع المدنى والسلطة التنفيذية، حتى أصبح ذراعاً أساسية من أذرع التنمية الشاملة فى مصر.