من هو ترافيس سكوت بعد إعلانه إحياء حفل أمام الأهرامات؟.. أمريكي حصد 15 جائزة

من هو ترافيس سكوت؟.. بات من أكثر الأسئلة تداولا خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن قدومه لمصر، للغناء أمام الأهرامات في أول حفلاته الغنائية في منطقة الشرق الأوسط.

أحد أهم الرابرز في العالم

من هو ترافيس سكوت، لمن لا يعرف هو واحد من أهم الرابر الأمريكيين خلال السنوات الماضية، لديه شعبية كبيرة، وجارفة في العالم أجمع.

ترافيس سكوت قادم لمصر لإحياء حفل ألبومه الجديد «يوتوبيا»

ترافيس سكوت سيقدم إلى مصر، من أجل الترويج لألبومه الجديد «يوتوبيا»، على حسب ما وصفه سكوت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو الألبوم المقرر طرحه يوم حفله بالقاهرة، ويحمل غلافه صورة الأهرامات، لكن لن يكشف عن محتوياته وأغنياته، إلا في حفله المقرر إقامته في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ترافيس اسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر، كان بدأ مشواره الاحترافي في عالم الراب قبل 10 سنوات فقط، حقق خلالها نجاحات كبيرة، وحصل على نحو 15 جائزة، كما ترشح لثماني جوائز «جرامي»، وفاز بجائزة «جرامي» اللاتينية وعدة جوائز «بيلبورد» وأيضاً «أم تي في».