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تذاكر حفل ترافيس سكوت في مصر.. تبدأ من 4 آلاف جنيه

كتب:

هبهَ وهـدان
11:16 ص | السبت 15 يوليو 2023
ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

يستعد الجمهور لحفلات الصيف التي تنظمها الدولة الفترة المقبلة، التي يحيها عدد من الفنانين الأجانب، ولهذا يبحث البعض عن تذاكر حفل ترافيس سكوت في مصر، الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة 28 يوليو الجاري أمام سفح الأهرامات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تذاكر حفل ترافيس سكوت في مصر، على هذا النحو:

تذاكر حفل ترافيس سكوت في مصر

ووفق الجهات المنطقة للحفل، فإن تذاكر حفل ترافيس سكوت في مصر تم طرحها بين فئتين، الأولى برميوم وقيمتها 4 آلاف جنيه، والثانية VIP Golden Circle بـ6500 جنيه.

طرح ألبوم «المدينة الفاضلة» من أمام سفح الأهرامات

ويستعد ترافيس سكوت لطرح ألبومه الجديد والخامس، الذي يحمل عنوان «المدينة الفاضلة» من أمام سفح الأهرامات ضمن حفلاته الترويجية بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.

وسكوت يبلغ من العمر 32 هو أب لطفلتين من صديقته السابقة العارضة والمليارديرة الأمريكية كايلي جينر.

 

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بقلم هبهَ وهـدان