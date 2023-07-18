«التعليم» تحذر من «جروبات» تزعم قدرتها على تعديل نتيجة الثانوية مقابل مبالغ مالية

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن ما يتم تداوله على «جروبات الغش»، حول تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023 من داخل الكنترولات، مستبعد تماما ومستحيل، لافتا إلى ما يتم ترديده مجرد محاولة للنصب على طلاب الثانوية العامة لجمع مبالغ مالية.

وزعمت جروبات الغش شاومينج عبر «تليجرام» تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023، وتغيير الدرجات ورفعها من داخل كنترولات الثانوية العامة قبل اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقابل دفع مبلغ 6 آلاف جنيه.

كما زعم «شاومينج» تعديل مجموع الثانوية العامة: «بنرفع درجاتك وبنخليك تعدي أي ملحق ومتطلعش دور تاني بس الحق بسرعة التعديل بالاسم رباعي ورقم الجلوس بعد تحويل الفلوس».

تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023.. نصب

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال التصحيح في كنترولات الثانوية العامة مستمرة بدقة شديدة، ولم تنتهي من التصحيح أو رصد درجات الطلاب، وما يتردد مستحيل أن يحدث داخل كنترولات الثانوية العامة.

جروبات الغش هدفها إثارة البلبلة

وحذر المصدر، طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء صفحات الغش، مؤكداً أن ما يتردد مجرد محاولة للنصب ونشر خطابات مزور هدفها إثارة البلبلة والتشويه لـ نتيجة الثانوية العامة على السوشيال ميديا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إعلان نتيجة الثانوية العامة، أول أغسطس المقبل بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي، استعداداً لاعتمادها وإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.