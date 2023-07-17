متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟.. مؤشرات ونسب النجاح

أجاب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السؤال الذي يشغل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور، متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟ تزامناً مع انتهاء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية يوم الخميس الماضي.

متى ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023؟

وقال وزير التربية والتعليم، إنَّه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 أول أغسطس المقبل، وذلك بعد انتهاء جميع مراحل التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية والموضوعية والمراجعة وتجميع الدرجات وتحديد الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. مؤشرات

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّ كنترولات الثانوية العامة تواصل تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنَّه يحتاج لوقت وجهد ولن يتمّ استعجال مقدري الدرجات للانتهاء من أعمال التصحيح سريعاً لتحري الدقة لحصول كل طالب على حقه في نتيجة الثانويه العامة 2023، مشيرًا إلى هناك أنَّ لجنة مكونة من 10 خبراء تقوم بمراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح.

وتابع وزير التعليم قائلاً: «بالنسبة لتصحيح ورقة الأسئلة المقالية فتتم عبر أجهزة التابلت من خلال 2 من المعلمين وفي حالة وجود خلاف بين المقدرين في نصف درجة يتم احتساب النصف الدرجة الأعلى للطالب أما في حالة الاختلاف فيما هو أكبر من نصف درجة يتم الاستعانة بمعلم ثالث لحسم درجة الطالب».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المؤشرات الأولية ونسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة وهي :-

- نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب

- نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

- امتحان الكيمياء 2023 بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر، أكثر من 5000 طالب.