عرض فيلم تسجيلي عن حياة العازف عبده داغر في «الثقافة السينمائية»

يعرض مركز الثقاقة السينمائية بوسط البلد، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونيرة منار حسني، الفيلم التسجيلي «عبده داغر» للمخرج وحيد مخيمر، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الغد الأربعاء، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يلقي الفيلم التسجيلي «عبده داغر» الضوء على حياة وألحان وموسيقى عازف الكمان الراحل عبده داغر، ويعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياته التي بدأت من الحارة المصرية بحفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى حتى أصبح من أهم العازفين في العالم.

من هو عبده داغر؟

رحل الموسيقار عبده داغر عن عمر ناهز الـ85 عامًا، في مايو 2021، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وصلت شهرته للعالمية، يشارك في حفلات زمن الفن الجميل مع فرقة أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ومحمد عبدالمطلب، كما اهم في تأسيس فرقة الموسيقى العربية مع الموسيقار عبدالحليم نويرة للحفاظ على التراث.

ذاعت موسيقاه في عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وحصل على العديد من الجوائز العالمية.