«الضرائب»: لم يتم اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مديري العموم حتى الآن

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن الأونة الأخيرة شهت تداول بعض الأخبار داخل المصلحة وخارجها عن نتائج الاختيار للتعيين في وظائف مديري العموم بعد الإعلان عن الحاجة لشغلها بالإعلان رقم (2) لسنة 2022، حتى أن بعض موظفي المصلحة المتقدمين لشغل بعض هذه الوظائف تقدموا بتظلمات يتضررون فيها من عدم اختيارهم أو من اختيار البعض الأخر، كما أثيرت بعض التساؤلات عن مدى صحة ذلك، وهو ما تسبب في حدوث حالة من البلبلة وعدم استقرار بيئة العمل بالمصلحة.

لم تتم حتى تاريخه المفاضلة النهائية

وحرصاً على استقرار الأوضاع، وانتظام سير العمل بمصلحة الضرائب، فإن رئاسة المصلحة تؤكد أنه لم يتم حتى تاريخه المفاضلة النهائية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة المعلن عنها لاختيار أجدر المتقدمين، كما لم تتخذ السلطة المختصة قرارها النهائي في هذا الشأن.

الالتزام التام من جانب المختصين

كما تؤكد مصلحة الضرائب في بيان على الالتزام التام من جانب المختصين لديها بمعايير الشفافية، والنزاهة، والموضوعية، والحيادية التامة في إتاحة جميع المعلومات والبيانات الداعمة للجان المختصة لدى مباشرتها سلطتها التقديرية في المفاضلة بين المتقدمين لهذه الوظائف بما يكفل لها، إلى جانب ما تقرره من معايير وضوابط أخرى اختيار الأجدر بالتعيين من جميع الوجوه وفق القواعد والضوابط الإجرائية والقانونية واجبة الاتباع والحاكمة في هذا الشأن توطئة لإصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.

تحقيق للمصلحة العامة وتحقيق العدالة

يأتي ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة والعدالة والرضا الوظيفي فيما بينهم، بما يتيح بيئة وظيفية جيدة داعمة لحسن اضطلاع موظفي المصلحة بواجباتهم وكسب ثقة المجتمع، والممولين والمكلفين وغيرهم من المتعاملين مع المصلحة.