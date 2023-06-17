رئيس مصلحة الضرائب: سعداء بنقل التجربة المصرية لأشقائنا في اليمن 

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، دعم وزير المالية وتوجيهاته لمصلحة الضرائب المصرية بنقل تجاربها وخبراتها ودروسها المستفادة في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة للدول العربية الشقيقة، معربا عن ترحيبه بالوفد اليمني لوزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية في بلدهم الثاني مصر، قائلا إن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كل الدعم والتعاون في نقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية والإصلاحات الضريبية التي تتم.

معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي

وأعرب عن تقديره لجهود وتعاون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وإسهاماتها في معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والإصلاحات الضريبية فيما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية، وتنفيذ البرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية ورئيس مصلحة الضرائب اليمنية في ختام ورشة عمل نظمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـــة بعنوان «تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن»، مؤكدا أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام للتعاون في مشاركة ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية لكافة الدول وبخاصة الدول العربية الشقيقة.

التحول من نظام الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة

وأشار «الضباعني»، إلى أن الورشة شهدت استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في مجال الإصلاحات الضريبية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني والمتمثلة في مجال السياسات في تبسيط الإجراءات من حيث تطور الإقرار الضريبي، ودوره في تطبيق نظام الربط الذاتي والفحص بالعينة (التحول من نظام الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة) وخاصة كبار الممولين، ورفع نسبة الالتزام وخاصة كبار الممولين، وقواعد ومعايير المخاطر واختيار العينات، وكذلك في مجال الحوسبة والتحول إلى نظام الميكنة.

توحيد الإجراءات ونقل التجارب بشكل كبير

أكد ناجي علي حسين جابر وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية، أن مصر دائما تمد يدها بكل التعاون مع الشعب اليمني وكلما مررنا بأزمة نجد مصر بجوارنا، فالتعاون مستمر بداية من تطبيقنا ضريبة المبيعات حيث تلقينا التدريب في مصر واستفدنا من خبراتها في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات ونقل التجارب بشكل كبير فيما يتعلق بالقوانين التي نحتاج إليها مثل المحاسبة الدولية وغيرها من الموضوعات الضريبية، مثمنا الدعم الذي قدمته وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية إلى وزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية والشعب اليمني بشكل عام.

المزيد من التأهيل والتدريب وتأسيس بعض القوانين والتشريعات الضريبية

ووجه جمال سرور رئيس مصلحة الضرائب اليمنية، الشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر في مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، والذي أسفر عن نقل التجربة المصرية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني وخاصة في مجال الاقرارات الضريبية وفحص تسعير المعاملات، مشيرا إلى أنه هذه الورشة كانت قيمة وفعالة ومنظمة والاستفادة منها كانت كبيرة لنا مضيفا أنهم مازالوا في احتياج إلى المزيد من التأهيل والتدريب والدعم الفني وتأسيس بعض القوانين والتشريعات الضريبية التي تسهم في بناء مصلحة الضرائب اليمنية من جديد ، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاحتياجات والأولويات التي سيتم تبادلها مع الجانب المصري: «مصر هي الحاضنة للشعب اليمني».

وأعرب فؤاد عبد الكريم الحاج مدير عام التخطيط والتدريب مصلحة الضرائب اليمنية، عن شكره للجانب المصري مضيفا أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في مجال الاجراءات الضريبية عام 2014 ولكن بسبب الظروف التي مرت بها انتقلت مصلحة الضرائب إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2017 بإمكانات وخبرات محدودة ونحن نبدأ من جديد ونتطلع إلى تجربة الجانب المصري حتى ننهض بمصلحة الضرائب اليمنية وخاصة في مجال تبسيط الإجراءات حيث أن مصر لها خبرة كبيرة في مجال الاقرارات الإلكترونية ورفع نسب الالتزام ، والفحص بالعينة وانهاء المنازعات الضريبية ، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهم يقومون بالاطلاع على الممارسات الدولية وخاصة التجربة المصرية الناجحة .

التعاون استمر على مدار أكثر من 5 سنوات

وعلى صعيد متصل أشار هاري تونينو، نائب رئيس قسم العلاقات العالمية والتنمية، بالمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى أن ورشة العمل والتعلم من الأقران والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميـــة بعنوان تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن على مدار خمسة أيام من 11 يونيو حتى 15 يونيو 2023، تعد من أفضل مشروعات التعلم التي تمت حيث أنها اتسمت بالإثراء من قبل الجانب المصري، معربا عن شكره وشكر منظمة OECD على تعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا التعاون استمر على مدار أكثر من 5 سنوات ودائما مصر تقدم نموذجا ناجحا في كافة المشروعات التي تشارك فيها، مضيفا أن المنظمة تعمل على القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بتسعير المعاملات ولدينا فرصة لتوليد إيرادات، وبدأنا بتدريب فريق صغير من مصلحة الضرائب المصرية وتنامى هذا الفريق وأصبح فريق كبير في العدد ويتميز بالكفاءة واصفا اياهم بأن هذا الفريق يعد رأس مال بشري قوي لابد من استثماره والحفاظ عليه.

تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب اليمنية

وتقدمت مي أبو غالي مستشارة ضرائب دولية، قسم العلاقات العالمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حسن الاستضافة والمساعدة في التنسيق لورشة العمل

حضر اللقاء الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين أول، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومها علي مدير المكتب الاعلامي وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية.