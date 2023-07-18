نفاد تذاكر حفلي كايروكي في المنارة

أعلنت فرقة كايروكى عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، نفاد جميع تذاكر حفلهم المنتظر يومي الخميس 27 يوليو، والسبت 29 من الشهر نفسه، والمقرر إقامتها على خشبة مسرح المنارة.

وكتبت فرقة كايروكي: «تم نفاد جميع تذاكر حفل كايروكي قبل الحفلة بـ10 أيام.. نفاد تذاكر حفلتين، كايروكي في القمة وقاعدين شوية».

تفاصيل تذاكر حفل كايروكي

يذكر أن تذاكر حفل فرقة كايروكي جاءت منقسمة لفئتين الأولى بمبلغ 350 جنيها، والثانية بـ650 جنيها، ومن المقرر أن تقدم كايروكي أغاني ألبومها الجديد روما لايف للمرة الأولى خلال الحفل، ومن أبرزها بسرح وأتوه ونفسي أحبك وغيرها.