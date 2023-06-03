أسعار تذاكر وموعد حفلات كايروكي بمركز المنارة.. تبدأ من 350 جنيهًا

أعلنت فرقة «كايروكي»، منذ قليل، عن تقديمها حفلتين يومي 27 و29 يوليو المقبل، بمركز المنارة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أسعار تذاكر حفل كايروكي

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور، إذ جاءت على فئتين، الأولى بـ650 جنيهًا، والأخرى بـ350 جنيهًا، ولا يسمح للأطفال الأقل من 10 سنوات، وستفتح أبواب الحفل من الساعة 1 ظهرًا، وتغلق الساعة 7 مساء.

ومن المقرر أن تغني فرقة «كايروكي» ألبومها الجديد «روما»، لأول مرة في حفل أمام الجمهور.

ومن أبرز أغاني الجمهور: «روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، مبتوحشنيش، أنا نجم»، وغيرها.

كايروكي تروج لحفلتهم بالمنارة

وحرصت فرقة كايروكي، على الترويج للحفلتين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنشر صورة بوستر الحفل.

وعلقت الفرقة قائلة: «كايروكي هيغنوا ألبوم روما لأول مرة في حفلهم الأكبر بمصر والوطن العربي، كايروكي امپاير النسخة الخامسة، والمرة دي مش هتكون حفلة واحدة، هتكون حفلتين في نفس الويك إند يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت 29 يوليو في المنارة آرينا، التجمع الخامس التذاكر متاحة من خلال تذكرتي».