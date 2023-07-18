الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بدورة تدريبية على الطاقة الشمسية بأسوان

أعلنت مديرية العمل في محافظة أسوان، برئاسة فوزي صابر، فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

مدة الدورة التدريبة 6 أيام

وتقام الدورة التدريبية في الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجاري، ويتم التقديم إلكترونيًا على الموقع المخصص من هنا، وسيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالمحمودية، للشباب من الجنسين وذوي الهمم.

وأكد «صابر»، أن التدريب يتميز بمنح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى، إضافة إلى صرف بدل إنتقال نقدي يومي، قدره 60 جنيهاً لكل متدرب، يصرف في نهاية الدورة التدريبية، وكذلك صرف وجبة خفيفة خلال اليوم للتدريبي، تتضمن أدوات كتابية ومستلزمات التدريب مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية، داخل المحافظة وخارجها.

شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة

وأوضح «صابر»، أن شروط التقديم تتمثل في الحصول على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد السن عن 35 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية.

وتضم الأوراق المطلوبة صورا من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد، وشهادة قيد، وكعب عمل، مع إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم. ومن المقرر أن تصل مدة التدريب إلى 20 يومًا.