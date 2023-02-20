طريقة كتابة السيرة الذاتية.. احرص على البساطة والاهتمام بخبراتك

للحصول على وظيفة مناسبة، يلجأ ملايين الموظفين إلى كتابة سيرة ذاتية «CV»، خاصة بهم ليمكنهم من إرسالها إلى الشركات التي تطلب موظفين جدد، وليكون مُتاحًا في كل وقت ليراه من يبحث عن عمل، وأيضًا الخريجين الجدد، فكل همهم كتابة سيرة ذاتية إحترافية، فيبحث عن طريقة كتابة سيرة ذاتية للحصول على أفضل الوظائف.

طريقة كتابة السيرة الذاتية

السيرة الذاتية هي عبارة عن ورقة أو بيان صغير يتضمن المعلومات الشخصية والهامة عن الفرد، والتعليم والوظائف السابقة والمهارات المتوفرة لدى الفرد، وتستخدم السيرة الذاتية للاختيار من بين أفضلها للحصول على وظيفة معينة، وتتضمن طريقة كتابة السيرة الذاتية البيانات الشخصية والمؤهلات الأكاديمية والتعليمية والمهارات الشخصية، واللغات أيضًا، وصور شخصية، بحسب «CNN».

طريقة كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي

يجب دائمًا الحرص عند كتابة سيرة ذاتية بأن تكون مُختصرة وواضحة، فالسيرة الذاتية الطويلة والمُعقدة تجعل من يقرأها للإصابة بالملل والضيق فيعرض عنها ولا يقرأها حتى، لذلك يجب الحرص على جعلها مُنظمة وسهلة القراءة ليستطيع قرائتها بشكل صحيح، وأمامك 7 ثوانٍ فقط لإعجاب صاحب العمل عند قراءة السيرة الذاتية، والحديث في السيرة الذاتية عن الأمور التي لا تتعلق بالعمل والوظيفة يجعل صاحب العمل يعرض عنها أيضًا، بحسب «CNN»، لذلك يجب أن تهتم بطريقة كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي.

طريقة كتابة السيرة الذاتية.. الاهتمام بالخبرات السابقة

ومن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها أثناء كتابة السيرة الذاتية هي الاهتمام بالخبرات السابقة، فهي من العوامل التي يتوقف عليها القبول بالوظيفة الجديدة، وهناك بعض الشركات تطلب درجات معينة من الخبرات العلمية وعدد سنين معين من الخبرات، وفي حالة لم يكن لديك خبرات في مجال العمل، يمكن كتابة أنك حديث التخرج.

قواعد كتابة السيرة الذاتية

ومن أبرز قواعد طريقة كتابة السيرة الذاتية استغلال المؤهلات والمهارات التي يطلبها أصحاب الأعمال والشركات والتركيز عليها أثناء كتابة السيرة الذاتية، وهناك العديد من القواعد يجب التركيز عليها أثناء كتابة السيرة الذاتية:

- البيانات الشخصية من الإسم بالكامل وتاريخ الملاد ورقم الهاتف والإيميل والجنس والعنوان والحالة الإجتماعية.

- الصورة الشخصية، ويجب إختيار صورة جيدة وواضحة ترتدي فيها ملابس أنيقة ورسمية.

- المؤهلات العلمية، من الشهادة الثانوية أو الجامعية، والحصول على درجة البكاليريوس أو الليسانس.

- الخبرات العلمية، في مجال العمل المطلوب إرسال السيرة الذاتية له

- الدورات التدريبية.

- المهارات الشخصية، ومن أهمها سرعة العمل والعمل تحت الضغط.

- الإهتمامات الشخصية.

نصائح لطريقة كتابة السيرة الذاتية

ومن بين النصائح لطريقة كتابة السيرة الذاتية، فإنه يجب أن تبدأ سيرتك الذاتية بمقدمة مختصرة تتحدث فيها عن نفسك، أي التسويق لنفسك، وهي أول ما يقرأه صاحب العمل أو الشركة، وهي أهم جزء في كتابة السيرة الذاتية، فيجب أن تعكس السيرة الذاتية ملاءمتك للوظيفة التي تقدم عليها، كما يهتم أصحاب العمل بالأرقام أيضًا، لذلك احرص على كتابة وذكر الأرقام أثناء كتابة السيرة الذاتية، مثل «ساعدت في تطوير 30% من مشروع معين»، وفقًا لما نشرته «CNN».

إنشاء سيرة ذاتية PDF

وطريقة كتابة السيرة الذاتية، يمكن تحويلها إلى ملف PDF، وذلك عن طريق البحث عن طريقة مناسبة لتحويل ملفات الـWord إلى PDF، فهناك الكثير من المواقع التي تقوم بهذه الوظيفة يمكن الدخول عليها واختيار الملف المكتوب فيه السيرة الذاتية ثم اختيار تحويله إلى PDF وتنزيله على الجهاز الخاص بك.

قوالب سيرة ذاتية جاهزة

وهناك أيضًا قوالب عديدة لطريقة كتابة السيرة الذاتية، منها بعض المواقع المتخصصة في قوالب كتابة السيرة الذاتية، إذ يمكن البحث عنها والدخول عليها، واختيار القالب المناسب للوظيفة أو لمهاراتك، والبدء بالتعديل على القالب من خلال تغيير الكلام الموجود مُسبقًا بالقالب وكتابة سيرتك الذاتية عليه.