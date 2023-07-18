«مساجدهن».. السيرة أطول من العمر (ملف خاص)

بين مئات المساجد الأثرية والتاريخية التى تزخر بها مصر، تبقى المساجد التى تحمل أسماء نساء علامات مميزة وشاهدة على حضورهن البالغ وتأثيرهن فى تاريخ الحضارة الإسلامية، وتعكس الدور الكبير للمرأة فى عمارة وإنشاء المساجد وتخصيص أوقاف لها، وتدشين مدارس تعليم القرآن وعلوم الحديث، وكذلك أعمال البر والإنفاق عليها بسخاء.

ومن أبرز المساجد التى حملت أسماء سيدات فى مصر، مجموعة مساجد سيدات آل البيت المنتشرة فى ربوع مصر، لا سيما محافظة القاهرة، ويأتى فى مقدمتهن السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة والسيدة رقية، فضلاً عن مساجد أخرى أنشئت فى عصور مختلفة، وظلت شامخة وشاهدة على عطاء المرأة.

«الوطن» تقدم فى هذه السلسلة إطلالة على «مساجدهن» التى تحمل أسماءهن سواء لتكريمهن مثل مساجد سيدات آل البيت أو اللاتى بنينها لتخلِّد أسماءهن أبد الدهر. الحلقة الثالثة من سلسلة «مساجدهن» مخصصة لـ٢ من مساجد السيدات صاحبات التاريخ الناصع فى أعمال البر، واللاتى يثبتن بأعمالهن الباقية أن «سيرة الخير أطول من العمر»، وهما مسجد السيدة إنجى هانم فى شبرا، ومسجد الملكة صفية فى منطقة الحبانية بالقاهرة، ويتميزان بأنهما تحفة معمارية فاخرة.