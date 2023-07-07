«الأوقاف» تفتتح عددا من المساجد الجديدة في المحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، عددًا من المساجد الجديدة في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، ويصل عددها إلى نحو 10 مساجد، بينها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة.

مساجد الإحلال والتجديد

وجاءت مساجد الإحلال والتجديد في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، بينها مسجد السلام الموجود في الطوابية بالفتح في محافظة أسيوط، وفي الأقصر، وافتتح:

- مسجد الفاروق بنجع الرزفة في البعيرات بالقرنة.

- مسجد نور الدين بقرنة مرعي في القرنة.

وفي محافظة البحيرة، افتتحت وزارة الأوقاف عددًا من مساجد الإحلال والتجديد وهم:

- مسجد الرحمة المهداة في عزبة ماهر نور بكوم حمادة.

- مسجد الإخلاص في أبو خطوة بالحاجر بكفر الدوار.

مساجد الصيانة

وتصل مساجد الإحلال والتجديد إلى محافظة المنيا، فتم افتتاح مسجد السنوسي «النور» في نجع مجلي بالجرنوس في بني مزار، أما عن قنا، فا افتتحت الأوقاف مسجد الياسينية قبلي في فاو بحري بدشنا، ونالت كفر الشيخ نصيبا من مساجد الإحلال والتجديد، حيث تم افتتاح مسجد النادي الملاحة في سيدي سالم غرب، وكانت محافظة أسوان محطة من محطات مساجد الإحلال والتجديد لوزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح مسجد باب الريان في العتمور قبلي بالمنشية.

أما عن مساجد الصيانة، فكانت في في محافظة سوهاج، حيث افتتحت وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف سوهاج، حيث تم افتتاح مسجد آل خم، في منطقة السبايكية بمشطا في المحافظة.