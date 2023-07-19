دار الإفتاء توضح فضل يوم عاشوراء: فيه تقبل التوبة

ينوي الكثير من المسلمين صيام يوم عاشوراء كونه أحد الأيام المستحبة إلى الله سبحانه وتعالى وباعتباره فرصة للتقرب إليه بالأعمال الصالحة وتقديم الأعمال الخيرية وشكره على النعم التي أنعم بها علي عباده وتساءل البعض عن فضل يوم عاشوراء عند الله سبحانه وتعالى.

فضل يوم عاشوراء

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية عن تساؤل ما هو فضل يوم عاشوراء؟ وفقا لما أفادت به دار الإفتاء المصرية حيث قالت الدار، إن الله سبحانه وتعالى جعل فضل يوم عاشوراء زمانًا لقبول التوبة فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا» يعني يوم عاشوراء.

دار الإفتاء توضح فضل يوم عاشوراء

وأضافت دار الإفتاء، أن فضل يوم عاشوراء أن الله تاب فيه على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه أهبط إلى الأرض؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعُبَيْد بن عُمَيْر، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم من السلف، وجاء في أحاديث وآثار أخرى أن عاشوراء هو اليوم الذي فيه تاب اللهُ على سيدنا يونس عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أَمَر بني إسرائيل بالتوبة.