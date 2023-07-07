موعد يوم عاشوراء 2023.. اعرف أبرز الأعمال المستحبة

ينتظر المسلمون موعد يوم عاشوراء 2023، للاحتفال بيوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فتكثر خلاله الدعوات والصلوات وفعل الطاعات التي يستحب فعلها في ذلك اليوم، كما يقرر الكثيرون الصوم سُنة عن النبي الكريم، لينال رحمة ومغفرة عن ذنوب سنة مضت.

وفي السطور التالية، نعرض موعد يوم عاشوراء 2023، وفق الحسابات الفلكية والتقويم الميلادي.

موعد يوم عاشوراء 2023

يوافق موعد يوم عاشوراء 2023، العاشر من شهر محرم وسيكون هذا العام يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

فضل يوم عاشوراء

ومن السُنة صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء يومي الخميس والجمعة 27 و28 يوليو 2023، حيث كان رسول الله حريصا على صوم يوم عاشوراء كما بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صيام يوم عرفة، أحتسب الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله».

وذكرت دار الإفتاء، في بيان لها، أن صوم يوم عاشوراء منفردا دون تاسوعاء جائز وصحيح شرعا، ولكن من الأفضل صوم يوم قبله أو بعده، ومن الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء للتقرب إلى الله، ما يلي:

الصوم.

التصدق إلى الفقراء والمساكين.

قيام الليل وقراءة القرآن.

حُسن الخلق والكلمة الطيبة.

صلة الرحم والتوسعة على الأهل والأقارب.