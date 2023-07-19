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الحكومة تنفي صدور قرار جديد بمنح علاوة استثنائية للموظفين

كتب:

أسماء زايد
12:53 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار جديد بمنح «علاوة جديدة».

وذكر «إعلامي الوزراء»، في تنويه صادر عنه قبل قليل، أنّ ما يتداول من منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة ليس سوى «شائعات».

ومن المُقرر، أن يُصدر المركز بيانا توضيحيا بعد قليل.

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