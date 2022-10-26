رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الحكومة: علاوة استثنائية 300 جنيه.. ورفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف بتوجيهات رئاسية

كتب:

محمد مجدي
03:10 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة وافقت على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادي.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّ القرار يتضمن علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات والشركات التابعة للدولة، بقيمة 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

اقرأ المزيد:

مدبولي: القوى العاملة المصرية رافد رئيسي لتنمية الإمارات الشقيقة

مدبولي: جهد وعرق المصريين كان حاضرا في بناء الإمارات الحديثة

السيسي: الدكتور مدبولي أكثر المسؤولين الذين يعانون معي لخدمة مصر

مدبولي يعلن حزمة إجراءات خلال المؤتمر الاقتصادي: تطبقها الحكومة الفترة المقبلة
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.