الحكومة: علاوة استثنائية 300 جنيه.. ورفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف بتوجيهات رئاسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة وافقت على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادي.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّ القرار يتضمن علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات والشركات التابعة للدولة، بقيمة 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.