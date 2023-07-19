«المالية» تتوعد مروجي منشور «العلاوة المزيفة» بالملاحقة القانونية

توعدت وزارة المالية، مروجي الشائعات والمنشورات المزيفة التي تزعم وجود علاوة جديدة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة أو ترويجها.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صادر عنه قبل قليل: «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورا منسوبا للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين بمختلف قطاعات الدولة».

وأضاف: «تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنّه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأنّ المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية».

وتابع: «جميع العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية»، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة».

وناشد «المركز» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وحال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).