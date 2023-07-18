الحكومة: الموارد المالية اللازمة لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية متوافرة

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عجز الموارد المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل الموظفين لمقار الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنّه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توافر الآليات والمتطلبات اللازمة كافة، لانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بالفعل الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال نحو 25 وزارة، و10 جهات مستقلة، و55 جهة تابعة بشكل كامل للحي الحكومي لمباشرة أعمالهم.

وأوضحت الشركة، أنّه سيتم الانتهاء من انتقال الوزارات والجهات المحددة تباعا طبقا للبرنامج الزمني المقرر للانتقال للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرةً إلى بدء صرف الحافز النقدي «بدل الانتقال» للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدء تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها.

وفي سياق متصل، جرى توفير أتوبيسات من خارج العاصمة لنقل الموظفين إلى الحي الحكومي، إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف المرتبط بمترو الأنفاق، والذي يصل للعاصمة، وكذلك مجموعة من الأتوبيسات التي وفرتها شركة العاصمة لنقل الموظفين من وإلى مقار أعمالهم، على أن يتم زيادة أعداد الأتوبيسات تباعا طبقًا لأعداد الموظفين.

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