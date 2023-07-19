الرئيس الصيني: نسير على طريقنا الخاص نحو خفض انبعاثات الكربون

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن طريق الصين للحد من انبعاثات الكربون يجب أن تحدده بكين، وألا يتحكم فيه أي شخص آخر، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية.

وأضاف أن التزامات الصين بشأن تحقيق ذروة الكربون والحياد الكربوني ثابتة، غير أن الطريق نحو الأهداف وكذلك أسلوب ووتيرة وكثافة الجهود الرامية لتحقيقها يجب ويتعين أن تحدده الدولة نفسها، بدلاً من أن يفرضه الآخرون.

وأشار إلى أنه يجب العمل بنشاط وثبات من أجل تحقيق هدف خفض الكربون، وتعزيز نظام طاقة نظيف ومنخفض الكربون وآمن وفعال، وتسريع تشكيل نظام طاقة جديد وتعزيز قدرة البلاد على ضمان أمن النفط والغاز.

توجيهات الرئيس الصيني لخفض انبعاثات الكربون

وحث الرئيس الصيني الدولة على حماية الأمن البيئي والسلامة النووية والإشعاعية لضمان عدم تعرض البيئة والظروف الطبيعية، التي تشكل أساس البقاء والتنمية للتهديد أو الإضرار.