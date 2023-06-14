الرئيس الصيني: على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية في غزة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بكين مستعدة بالقيام بدور إيجابي لتحقيق مصالحة داخلية، ودفع محادثات السلام وينبغي على المجتمع الدولي تأمين احتياجات الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش، مع ضرورة الحل الأساسي للقضية الفلسطينية»، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد الرئيس الصيني أنه يجب على المجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في تأسيس دولة مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.