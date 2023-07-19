حالتان في القانون تعرضانك للمنع من الميراث.. خبير قانوني يوضح

يعمل القانون المصري على تنظيم كافة الأمور الحياتية للمواطن المصري، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والنظام، وقد تطرق القانون للعديد من الأمور في الحياة اليومية للمواطن، ومن هذه الأمور ما يتعلق بالمواريث، إذ جاء القانون منظما للعديد من التفاصيل حول مسألة الميراث ومستحقيه، وأيضا حالات المنع من الميراث.

حالات المنع من الميراث

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون الميراث فهناك عدد من الأسباب تؤدي لمنع الميراث عن مستحقيه، إذ حدد القانون رقم 77 لسنة 1943، الخاص بإصدار قانون المواريث، وفقا لآخر تعديل صادر في 2017، عددا من الحالات التي يُحرم فيها الوارث من ميراثه، تحديدا في المادتين رقم 5 و 6 من هذا القانون.

وأوضح أنه جاء في القانون حالتان تؤديان لمنع الوارث من حقه في التركة، والحالة الأولى وردت في المادة رقم 5 من القانون، وهي أن يكون الوارث قام بقتل صاحب التركة، دون عذر كالدفاع عن الذات مثلا، ففي هذه الحالة، يُحرم من الميراث، والأمر لا يقتصر فقط على القتل، فإذا شارك في القتل، أو شهد زورا بحيث أدت شهادته لإعدام صاحب التركة، وهذا في حالة أن يكون القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة.

التوارث بين المسلم وغير المسلم

أما عن الحالة الثانية، فأوضح أن يكون هناك اختلاف في الديانة بين صاحب التركة والوارث، وذلك وفقا لما ورد في المادة رقم 6 من قانون الميراث، التي نصت على عدم وجود توارث بين المسلم وغير المسلم، إذ إن غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم، فضلا عن أن اختلاف الدارين لا يمنع الميراث بين غير المسلمين، إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع توريث الأجنبي.