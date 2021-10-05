عقوبة منع النساء من الميراث: حبس وغرامة في الدنيا ونار بالآخرة

شهدت الأيام الماضية، واقعة شهيرة، لأخ يجبر شقيقته على التنازل عن ميراثها في منزل أبويهما، عن طريق استخدام أساليب مخلة للشرف لإضعاف موقف رفضها التخلي عن ميراثها، ولم تكن الواقعة الوحيدة التي حدثت بسبب الخلاف على الميراث، فقد انتشر في الفترة الأخيرة عدد من وقائع مشابهة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فما حكم الدين فيمن يفعل ذلك وما العقوبة القانونية التي تنتظر كل من يستحل ميراث غيره.

مستشار المفتي: مانع النساء من ميراثهنّ من أهل النار في الآخرة

دينيًا، علق الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، على الواقعة، بقوله إنَّ منع النساء والبنات من ميراثهنّ عادة سيئة وظالمة، فقد منح الله عز وجل النساء حقهنّ في الميراث مثل حق الرجال، مستدلًا على كلامه بقول الله تعالى «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا»، مؤكّدًا أنَّ هذا الفعل حرام وهو من «أكل السحت»، مشيرًا إلى أنَّ القرآن الكريم حكم أن القائم بهذا الفعل، هو من أهل النار إذا لم يقم الفاعل بإعادة تلك الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الله عز وجل أنزل آيات عن نظام المواريث وطريقة توزيعها، مثلما جاء في قوله تعالى «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ».

كما أوضح أنَّ إثم أكل الحقوق يزداد ويصبح من كبائر الذنوب في حال كان المأكول حقهم من البنات والنساء، لأن ذلك فيه قطع لصلة الأرحام واستغلال صبر النساء على من يظلمهنّ، واستدل بحديث النبي (صل الله عليه وسلم): «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث تصل للحبس والغرامة

بدوره، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ أحد إنجازات الإصلاحات التشريعية التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي تجريم الامتناع عن تسليم حصة الميراث، مضيفًا أنَّ عقاب جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث هو الحبس لمدة لا تقل عن 6 أهشر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويحدد هذا بناء على ما يحدده قاضي المحكمة، منوهًا إلى أنَّه «ربما تكون العقوبة وفق الميراث الذي تمّ الامتناع عن تسليمه».

وأكّد أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنَّ هذه العقوبات تتطبق على الممتنع عن تسليم الميراث عمدًا، أو الحجب والامتناع تعمدًا عن تسليم سمد الميراث، لافتًا إلى أنَّ هذا القانون مطبق في مصر منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أنَّ تلك الجريمة يجوز فيها الصلح.