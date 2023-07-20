«الصحة» توضح أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. وتوجه رسالة للمواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان أعراض مرض سرطان الرئة، قائلة في تقرير رسمي لها، إن سرطان الرئة هو خلايا خبيثة تصيب الرئة وتؤثر على وظائفها وتتضمن الأعراض الكحة وقد تكون مصحوبة بدم، وضيق التنفس، وألم في العظام وفقدان ملحوظ بالوزن.

الكشف المبكر على الأورام السرطانية.. العلاج والكشف مجانا

وأضافت الوزارة أن على المواطنين الحرص على الكشف المبكر على الأورام السرطانية والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، لافتة إلى أن المبادرة تعمل داخل كل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، لافتة إلى أن الكشف والعلاج مجانا ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

أسباب الإصابة بسرطان الرئة

وحددت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بسرطان الرئة، قائلة إن التدخين عامل أساسي في الإصابة بسرطان الرئة أو التعرض للتدخين السلبي، والتعرض للمواد المسرطنة، والتاريخ المرضي للعائلة، مشددا على أهمية الكشف المبكر على الأورام السرطانية، لافتة إلى أن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية يساعد كثيرا في رفع معدلات الشفاء.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين بضرورة البعد عن التدخين، حيث إنها عادة سيئة ومضرة لكل أجهزة الجسم، لافتة إلى أن التدخين يمكن الإقلاع عنه باللجوء إلى الخط الساخن وتلقي كل التساؤلات والأدوات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها للإقلاع عن التدخين.