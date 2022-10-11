أستاذ علاج أورام: 3 طرق للوقاية من سرطان الرئة.. أبرزها الابتعاد عن التدخين

استعرض الدكتور شريف عبد الوهاب، أستاذ علاج الأورام، طرق الوقاية من أورام الرئة، والدور المهم والتطور المستمر في مجال الأشعة التداخلية.

وقال أستاذ علاج أورام إن البعد عن التدخين أو التدخين السلبي يقي من أورام الرئة، حيث أن أهم سبب في الإصابة بأورام الرئة هو التدخين، داعيًا إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم نصف ساعة يوميا على الأقل، واتباع نظام غذائي سليم.

يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة في حال زيادة طول فترة التدخين

وتابع أستاذ علاج الأورام في تصريحات صحفية له على هامش فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الأفريقي الدولة لعلاج الأورام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الذي نظمته المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، أن الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الرئة هم المدخنون، لافتا إلى أنه يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة في حال زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي جرى تدخينها.

أعراض الإصابة بسرطان الرئة

وأضاف «عبدالوهاب» أن أعراض الإصابة بسرطان الرئة، تضمن، سعال الدم، ضيق التنفس، وألم في الصدر والعظام، الصداع، مشيرًا إلى أنه يجب الذهاب إلى الطبيب في حال ظهور أي أعراض مستمرة مما سبق ذكرها دون التردد في طلب الرعاية الصحية، وفي حال عدم القدرة على الإقلاع عن التدخين لابد من طلب المساعدة من الطبيب هناك استراتيجيات حديثة تتم الاستعانة بها للإقلاع عن التدخين والتوقف عنه بشكل تدريجي.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور شريف عبدالوهاب، استشاري الأورام، أن المؤتمر هذا العام اهتم بورش عمل لأورام سرطان الثدي تماشيا مع اتجاه الدولة لمواجهة هذا المرض اللعين، والحديث عن أحدث البروتوكولات العلاجية التي تعمل بها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي

الجدير بالذكر أن المؤتمر استمرت فعاليته على مدار يومين، بهدف نشر التوعية والتثقيف بين الأطباء المخصيين، واستخدام الأدوية الحديثة عالميا في علاج الأورام للحالات المناسبة لتقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن، بحضور كل من الدكتور برانسيلاف جريميك أستاذ الأشعة والأورام في مركز الطب الحيوي في جامعة صربيا، والدكتور كريستيان رولفو أستاذ طب الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية.