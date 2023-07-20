نائب بـ«طاقة النواب»: الدولة تقدم حوافز لإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر

تعمل الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، على عددٍ من المشاريع لإنتاج الهيدورجين الأخضر، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة في هذا المجال، كما تسعى إلى توفير الفرص التي من شأنها جذب الاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة مستجدات تلك المشاريع باستمرار وعن كثب.

أهمية مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد النائب عبدالباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، لـ«الوطن»، أنّ الدولة المصرية تعمل على تقديم حوافز مختلفة من أجل سرعة إنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمار لهذا المجال، وأنّ الدولة المصرية تبذل دورًا فعّالا في هذا المجال.

وأوضح أنّ مشروعات إنتاج الهيدروجين تُمثل أهمية كبرى خاصة في الوقت الحالي، لما تعانيه الطبيعة من تحديات، فضلًا عن أنّها خير دليل على صدق نية الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ومن أهم الخطوات التي يتم اتخاذها في سبيل التحضر للأخضر.

تقليل الانبعاثات

ولفت عضو بيئة النواب إلى أنّ مشروعات الهيدروجين الأخضر تساعد على تقليل الانبعاثات، بالتالي الحد من الأضرار التي تواجهها البيئة، وأضاف: «هناك دور فعّال للدولة المصرية في مشروعات الهيدروجين الأخضر وهي من أهم المشاريع في الفترة المقبلة حفاظًا على البيئة من التلوث ونظرًا لأهميتها في تقليل الانبعاثات ونتمنى في الفترة المقبلة زيادة السياح نتيجة هذه المشروعات المهمة والضرورية للدولة المصرية».