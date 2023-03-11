عضو النواب: مواقع التواصل بيئة لنشر الشائعات وأجهزة الدولة نجحت في مواجهتها

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت التعامل بشكل جيد بشأن الرد على الشائعات وذلك لقطع الطريق على المشككين ومروجي الشائعات والفتن في المجتمع ومن ثم أصبح لدينا منظومة مؤهلة قادرة على الرد على الشائعات في المهد لقطع الطريق على أية محاولات قد تعرقل مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

لابد من سرعة الرد على الشائعات

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن سرعة الرد على الشائعات وتوضيح ذلك للمواطنين بمختلف وسائل التواصل يُفشل مخططات من يريد النيل من عزيمة المصريين خاصة في ظل السوشيال ميديا وأن هناك من يستخدمها بشكل سيء لتشويه بعض مؤسسات الدولة المصرية والتقليل من حجم الانجازات التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية، ولهذا كانت مؤسسات الدولة المختلفة بالمرصاد لأية محاولة الهدف منها تشويه الصورة.

لابد من الحذر من تداول معلومات مغلوطة

وأكدت رشاد، على أن المواطن أيضا شريك في عملية نشر الشائعات، متابعة: «الجميع أصبح مسئول عن عملية نشر الشائعات، مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيس بوك هي الوسيلة التي يستخدمها البعض لتداول معلومات مغلوطة وغير حقيقية وهناك من يقومون بمشاركة هذه المعلومات دون الوقوف على حقيقتها ومن ثم يساهم في نشر الشائعات ولهذا يجب عدم مشاركة أية من الأخبار دون الوقوف على حقيقتها من قنواتها الرسمية».

وطالبت النائبة هند رشاد، تقديم برامج وأعمال حول كيفية كشف الشائعات لعدم وقوع المواطنين فريسة للشائعات التي يتم تداولها مؤخرا بصورة كبيرة مستغلين التكنولوجيا الحديثة وانتشار مواقع التواصل بصورة كبيرة لمزيد من التوعية على أن يتم تخصيص فقرة يوميا للرد على الشائعات.