عضو «حقوق الإنسان» بالنواب: قرارات العفو تؤكد تفاعل الرئيس مع توصيات الحوار الوطني

أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

قرار الرئيس يؤكد حرصه على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال «البنا» إن قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادرة ضدهم أحكام نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك تؤكد استجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

نتائج جهود لجنة العفو الرئاسي ملموسة على أرض الواقع

وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب جهود لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو.

وأكد النائب محمد رضا البنا أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.